Quem é o ativista brasileiro detido por Israel em missão humanitária a Gaza

Durante a pandemia, organizou o "Mutirão do Bem Viver", que arrecadou R$ 450 mil e distribuiu 6.582 cestas agroecológicas em 101 comunidades. O projeto comprava alimentos de pequenos agricultores e levava comida a famílias em situação de fome em 18 estados do país.

Thiago é fundador do Movimento Bem Viver - inspirado nas filosofias indígenas andinas que propõem uma vida em harmonia com a natureza e sem exploração - e participou da criação dos coletivos Insurgência (2013) e Subverta (2017). Também contribuiu para a chegada do MTST (Movimento de Trabalhadores sem Teto) ao Distrito Federal e defende uma transição sistêmica com base em justiça climática, agroecologia, poder popular e autogestão.

Candidatura política

Thiago participou de duas candidaturas coletivas pelo PSOL, ambas no Distrito Federal, mas não foi eleito. Em 2018, integrou o mandato coletivo 50555, junto com a ativista indígena Airy Galvão, o coordenador do MTST Eduardo Borges e a advogada feminista Nádia Nádila. Em 2022, liderou a candidatura federal "Mandato Bem Viver Thi", com nove co-candidatos. As experiências não renderam votos suficientes, mas projetaram Thiago como uma das principais referências nacionais em campanhas coletivas.

Ele foi preso duas vezes em 2021 ao tentar impedir despejos de famílias durante a pandemia. É réu em três processos e pode ser condenado por crime ambiental por resistência a reintegrações de posse. Ele afirma: "Fazer uma revolução que acabe com o capitalismo é a única saída para nós e o planeta".