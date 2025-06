Sem quórum, referendo sobre cidadania na Itália fracassa; entenda

Referendo também visa a proteção trabalhista

Documento apresenta proposta para abolir quatro leis de liberalização do mercado de trabalho. Essa consulta está sendo solicitada pelo sindicato CGIL (de esquerda), que esperam restabelecer as proteções contra contratos precários, demissões e acidentes de trabalho, que haviam sido removidas no passado. A associação foi a responsável por coletar as 500.000 assinaturas necessárias para a realização da votação.

"Queremos reverter uma cultura que priorizou os interesses das empresas em detrimento dos trabalhadores", disse Maurizio Landini, secretário-geral da CGIL, à AFP.

Partido Democrata apoia a mudança, apesar de ter adotado medidas que eram contra essa abolição enquanto estava no poder. Com esse novo posicionamento, o PD tenta recuperar parte do voto da classe trabalhadora. Atualmente o partido está com 23% nas pesquisas, muito atrás de Meloni, que se mantém estável em torno de 30%.

*Com informações da AFP