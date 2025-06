Rússia ameaça 'guerra nuclear' se Ucrânia tentar retomar territórios

Segundo assessor, Moscou não quer criar guerra nuclear. "É por isso que queremos parar, fazer uma paz completa e reconhecer os novos territórios", explicou.

Até agora, tentativas de negociar a paz não têm prosperado. Na noite de domingo, a Ucrânia relatou ter abatido 460 de 479 drones enviados em um dos mais pesados ataques de Moscou contra Kiev, além de diversos mísseis. Horas depois, a Rússia anunciou ter assumido o controle de mais um território na região de Dnipropetrovsk.

Rússia controla hoje cerca de um quinto do território ucraniano — aproximadamente 113 mil quilômetros quadrados. No solo, Moscou declarou ter avançado ainda mais na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia. De acordo com mapas pró-ucranianos de fontes abertas, a Rússia conquistou cerca de 450 quilômetros quadrados de território da Ucrânia em maio — o avanço mais rápido em pelo menos seis meses.

Rússia exige 20% do território da Ucrânia para cessar-fogo. Putin manteve as exigências já apresentadas anteriormente para que haja um cessar-fogo na guerra da Ucrânia, informaram agências estatais russas. Moscou exige que Kiev reconheça a Crimeia, Lugansk, Kherson, Donetsk e Zaporizhzhia como territórios da Rússia — as duas últimas estão entre as maiores cidades da Ucrânia, na quinta e sétima posições, respectivamente.

Moscou quer retirada completa e imediata de militares ucranianos das regiões que deseja anexar. Atualmente, essas cinco regiões estão ocupadas por tropas russas após três anos de investidas militares do Kremlin contra a Ucrânia.

Novas eleições. A Rússia determina que a Ucrânia realize novas eleições em até 100 dias, em um movimento para tirar Volodymyr Zelensky do poder — o mandato do líder ucraniano acabou em maio do ano passado, mas ele permanece no cargo porque o país está sob efeito da Lei Marcial desde a deflagração da guerra, o que impede a realização de um novo pleito.