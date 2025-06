Segurança de Uribe foi estranhamente reduzida antes de ataque, diz Petro

Na Colômbia, a proteção de políticos de alto perfil ou de pessoas ameaçadas fica a cargo de uma entidade oficial.

Fala de Petro na madrugada foi criticado pela oposição. Durante pronunciamento de 40 minutos no começo da madrugada (horário de Brasília), no palácio presidencial, ele falou em preservar a vida do rapaz de 15 anos preso como autor dos tiros que atingiram Uribe. A legislação colombiana estabelece responsabilidade penal a partir dos 14 anos. No entanto, a privação de liberdade ocorre apenas aos maiores de 16 anos, exceto em casos de homicídio doloso, sequestro e extorsão.

A primeira coisa que defendemos é a própria vida. A vida da vítima, que está em boas mãos, nas quais confiamos, e a vida do assassino [sic], que é um menor de idade, um menino. As leis e as normas nos obrigam a proteger o menino por ser menino, porque, se não cuidamos dos meninos da pátria, não teremos pátria.

Gustavo Petro, presidente da Colômbia

Investigações e recompensa

Petro deslocou ao menos 100 profissionais de "todas as inteligências" para investigar quem ordenou o atentado contra Uribe, segundo a AFP. "Nenhum recurso deve ser poupado, nem um único peso ou um único momento de energia, para encontrar o cérebro. Onde quer que eles vivam, seja na Colômbia ou no exterior", disse o presidente.

Uma recompensa de 3 bilhões de pesos colombianos (cerca de R$ 4 milhões) também foi oferecida em troca de informações sobre os responsáveis pelo atentado. A medida foi determinada pelo ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Santos.