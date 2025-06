Senador baleado na Colômbia não responde a tratamento: 'Estado crítico'

Equipe médica não detalhou a situação e disse que o diagnóstico ficará ''reservado''. A vítima havia sido atendida inicialmente em uma clínica em Fontibón e, depois, foi transferida para a Fundação, onde já passou por cirurgias neurais e vasculares.

A esposa de Miguel, Maria Claudia Tarazona, disse que ele ''precisa de um milagre''. Nas redes sociais, ela publicou foto dos filhos e do marido, pedindo por orações. ''Nosso amor me mantém firme, a família que construímos é minha maior força, hoje você está lutando como um guerreiro pela sua vida'', falou.

Mulher que conversou com atirador prestou depoimento

Sandra aparece no canto da imagem falando algo para o jovem de 15 anos, que não teve a identidade revelada Imagem: Reprodução / Redes Sociais

A polícia colheu depoimento de uma mulher que apareceu nos vídeos do momento do atentado. Nas imagens, é possível ver Sandra Beatriz Castillo conversando com o jovem de 15 anos pouco tempo antes dele atirar no candidato. Por isso, havia suspeita sobre sua ligação com o crime.

Sandra e seu advogado disseram que a presença dela no vídeo é ''circunstancial'' e não tem ''conexão criminal''. Durante os questionamentos, a defesa dela pediu o direito de permanecer em silêncio sobre detalhes específicos enquanto o processo judicial avança.