Trump defende envio de militares para Los Angeles: 'Decisão excelente'

Rodovias chegaram a ser bloqueadas pelos manifestantes e alguns carros foram queimados. As forças de segurança precisaram usar gás lacrimogêneo e projéteis de borracha para conter os protestos. Algumas pessoas foram presas e outras, incluindo policiais e jornalistas, ficaram feridas.

Anteontem, a Casa Branca anunciou o envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional para a Califórnia. Trump afirmou que as tropas vão garantir "uma legalidade muito severa e ordem". Os guardas começaram a chegar em Los Angeles na manhã de ontem.

Em Washington, a crise na Califórnia foi considerada uma oportunidade para Trump militarizar sua resposta à imigração. A ordem assinada anteontem abriu espaço para que os militares fossem enviados para qualquer região do país onde o ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) tenha problemas para realizar prisões e deportações.

O memorando também abriu um precedente inédito nos EUA. Pela primeira vez em mais de 60 anos, tropas federais são enviadas a um estado sem a autorização do governador local. Trump utilizou um dispositivo na lei do país que permite o envio das forças da Guarda Nacional se "houver uma rebelião ou perigo de rebelião contra a autoridade do governo dos Estados Unidos". Segundo a ordem assinada, "na medida em que protestos ou atos de violência inibem diretamente a execução das leis, eles constituem uma forma de rebelião contra a autoridade do governo dos Estados Unidos."

Ontem, o governador da Califórnia escreveu uma carta à Casa Branca solicitando a retirada das tropas de Los Angeles. "Não tínhamos problemas até Trump se envolver. Isso é uma violação grave da soberania do Estado", afirmou Newsom no X.

Enquanto isso, a polícia de Los Angeles declarou que o centro da cidade é uma zona de aglomeração proibida. "Vocês devem deixar o centro da cidade imediatamente", disse a polícia, referindo-se à área onde os manifestantes circulavam.