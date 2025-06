Adolescente de 15 anos preso por atirar em Miguel Uribe se declara inocente

O adolescente de 15 anos preso por suspeita de atirar no pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe no final de semana se declarou "inocente" da acusação de homicídio tentado contra o político. As informações são da agência AFP.

O que aconteceu

Ministério Público da Colômbia acusou o menor por "homicídio na modalidade de tentativa" contra Uribe. O adolescente, que não teve a identidade revelada, também é acusado por "porte e fabricação de armas".

Ele foi apreendido no sábado (7) após supostamente ferir com três disparos o senador e pré-candidato à presidência. Os investigadores acreditam que algum grupo criminoso ou político pode ter orquestrado o ataque e usado o menor para efetuar os disparos.