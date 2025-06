O que levava o barco de Greta e brasileiro que foi interceptado por Israel

A embarcação "Madleen", interceptada na manhã de ontem quando viajava em direção a Gaza, levava 12 ativistas a bordo que, segundo eles, carregavam suprimentos humanitários para a região em guerra. De acordo com o governo de Israel, a ajuda transportada era irrisória.

O que aconteceu

Barco levava "fórmula infantil, alimentos, remédios e humanidade básica" à Faixa de Gaza. Informação foi divulgada pela FCC (Coalizão da Flotilha da Liberdade, na sigla em inglês), grupo ativista que coordena a missão. Por conta do tamanho da embarcação, contudo, a quantidade de ajuda humanitária é simbólica.

Principal objetivo do grupo era chamar atenção para a crise humanitária na região. "O que torna um pequeno barco de ajuda humanitária tão assustador para a ocupação israelense? De acordo com Francesca Albanese [relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados]: é a nossa humanidade. É o desafio de todos. É o nosso poder coletivo para romper o cerco", publicou a FCC no Instagram.