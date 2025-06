Califórnia pede à Justiça bloqueio das ações militares em Los Angeles

Presidente ordenou envio de 700 fuzileiros navais a Los Angeles. A medida ocorreu após os confrontos do fim de semana entre agentes do serviço federal de imigração e manifestantes contra a política de deportação em massa do republicano. Esses integrantes de elite devem se juntar a outros 4 mil soldados da Força Nacional também convocados por Trump.

"Fantasia alucinada de um presidente ditatorial", reagiu Newsom. O governo da Califórnia argumenta perante o tribunal que a iniciativa da Casa Branca é uma "usurpação sem precedentes da autoridade estadual".

Centenas de fuzileiros navais já desembarcaram na Califórnia. A última vez que um presidente havia mobilizado tropas federais em território americano sem um pedido do governador foi em 1965, quando Lyndon B. Johnson as usou para proteger manifestantes pelos direitos dos negros contra milícias e policiais racistas no Alabama.

Prisões em protestos

Prefeita de Los Angeles diz que mais de 100 foram presos ontem. Segundo Karen Bass, a maioria dos manifestantes não foi violenta. No último fim de semana, pedras e outros objetos foram jogados contra policiais e veículos. Carros também foram incediados. A polícia respondeu disparando projéteis como balas de pimenta, bem como granadas de atordoamento e gás lacrimogêneo.

Protestos são contra a repressão imigratória de Trump. Democratas e defensores dos imigrantes afirmam que o governo federal está separando famílias indiscriminadamente.