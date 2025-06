Trump convoca fuzileiros e escala conflito com governador da Califórnia

O porta-voz da polícia local, Fritz Grundnig, disse que o jovem "provavelmente se suicidou".

Ataques do tipo são raros na Áustria, país que tem uma das legislações de controle de armas menos rigorosas da Europa.

Qualquer europeu com mais de 21 anos que more no país e possua uma licença pode comprar revólveres, pistolas e armas semiautomáticas.

Kennedy Jr. demite todos os especialistas em vacina da CDC

O secretário de Saúde americano, Robert F. Kennedy Jr., demitiu ontem todos os 17 integrantes do painel de especialistas em vacina do Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês). A medida foi anunciada em um artigo assinado por RFKJr no Wall Street Journal.

Ele acusou o comitê de conflitos de interesse e de ter se tornado "pouco mais do que uma chancela automática para qualquer vacina".