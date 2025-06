Jovem emociona ao sair da formatura para trabalhar e arrecada R$ 1,2 milhão

Ela publicou o vídeo no TikTok no dia seguinte, que ultrapassou 4,4 milhões de visualizações em poucos dias. Diante da repercussão, Mendoza criou uma vaquinha virtual com o nome "Do Burger King ao Sonho da Faculdade".

Meta inicial era de US$ 5 mil, mas até a noite de quinta-feira (6), a arrecadação já passava de US$ 225 mil, quase R$ 1,2 milhão. "Eu não percebi que ela estava me gravando", contou Baker ao Washington Post. "Fiquei muito feliz. Nunca tinha visto tanto dinheiro na vida", disse o formando.

Mykale Baker Imagem: Divulgação

Até o momento quase 6 mil pessoas contribuíram. Algumas deixaram mensagens de apoio ao jovem, que pretende estudar tecnologia automotiva e se tornar mecânico. "Eu amo consertar carros", disse.

Além da vaquinha, a Fundação Burger King concedeu a Baker uma bolsa de US$ 10 mil. A filha de Mendoza, Daizie, também recebeu o mesmo valor da empresa como reconhecimento pela atitude da mãe. "Foi a gentileza e empatia de Maria que ajudaram a levar a história de Mykale ao mundo", disse o Burger King em nota.