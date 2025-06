Por que Kirchner, condenada por corrupção, poderá cumprir pena em casa?

Ex-presidente chamou condenação de "perseguição política e jurídica". Ela discursou a apoiadores que se mobilizaram diante a sede do Partido Justicialista. "Essa condenação tem um cronograma eleitoral", disse.

Cristina também ironizou a medida. "Acham que vão resolver isso me prendendo? Vão aumentar os salários dos argentinos? Vão pagar a dívida com o FMI?". A CGT (Central Geral do Trabalho), principal entidade sindical do país, declarou apoio incondicional à política.

Ela afirmou que ser presa por causas políticas é motivo de honra. "Enquanto alguns seguem livres por renegociar dívidas que afundaram o país, estar presa é um certificado de dignidade", declarou. A ex-presidente também mencionou a tentativa de assassinato sofrida em 2022, em frente à sua casa em Recoleta. "Sou uma fuzilada política que está viva. E agradeço por isso todos os dias".