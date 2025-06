'Eu tinha 30 Lamborghinis': piloto de Pablo Escobar dá primeira entrevista

O valor extrapolou as expectativas de TJ, que aceitou a oferta e passou a viver uma vida —ainda mais - luxuosa. "Eu tinha 30 Lamborghinis e me vestia bem". Com carros de cores diferentes, ele combinava o tom do veículo com a cor da camisa usada no dia. Escute o trecho abaixo (em inglês):

TJ tinha uma mansão, uma empresa que vendia celulares (em uma época em que os aparelhos custavam US$ 5.000 cada). Ele também era dono de um conjunto habitacional, de uma empresa de fretamento de aviões, barcos e uma concessionária de carros "exóticos" em Fort Lauderdale, também na Flórida.

De dia, eu operava a maior concessionária de Lamborghinis do mundo. De noite, eu transportava toneladas de cocaína para Pablo Escobar

A quantia oferecida a TJ por Escobar, no entanto, passou a ficar alta demais. Segundo a reportagem do The Guardian, Escobar passou a pagar o piloto em cocaína. TJ, por sua vez, passou de contrabandista de cocaína a traficante. Ele transportava a droga, vendia, recebia os lucros, lavava o dinheiro e investia os valores de forma autônoma.

Com uma frota de 30 aviões, TJ passou a ser um dos "principais transportadores" de drogas do cartel de Escobar. "Fiz o que nenhum outro contrabandista havia feito na história do contrabando", relatou TJ.