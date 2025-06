Los Angeles tem toque de recolher, e protestos se espalham pelos EUA

Quatro países anunciam sanções a ministros israelenses

O Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Noruega anunciaram ontem sanções a dois ministros israelenses.

O comunicado conjunto afirma que "Itamar Ben-Gvir (Segurança Nacional) e Bezalel Smotrich (Finanças) incitaram a violência extremista e graves violações dos direitos humanos dos palestinos. Essas ações são inaceitáveis". Ben-Gvir e Smotrich terão seus bens no Reino Unido, Canadá e Austrália congelados e estão proibidos de entrar em qualquer um dos cinco países.

É a primeira vez que autoridades israelenses são sancionadas no cargo por potências alinhadas militarmente aos EUA. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, criticou as sanções, dizendo que elas não colaboram com os esforços dos EUA por um cessar-fogo. Israel afirmou que "é ultrajante que representantes eleitos e membros do governo sejam submetidos a esse tipo de medida."