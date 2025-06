Drone 'suicida' e mísseis: quais armas a Rússia usou para atacar a Ucrânia

A Rússia atacou duas grandes cidades ucranianas, a capital Kiev e a portuária Odessa, com drones e mísseis na manhã de ontem, matando pelo menos três pessoas e ferindo 13.

Quais armas foram usadas pelos russos

Drones Shahed-136*

Considerado um drone "kamikaze" ou "suicida", é projetado para se aproximar e colidir com um alvo, destruindo na explosão tanto os seus arredores quanto sua própria estrutura. Seu design já foi aperfeiçoado pelos russos para se tornar mais eficiente, dando origem ao Geran-2. Uma reportagem do jornal americano The Washington Post apontou que a versão russa pode se orientar de maneira mais eficaz graças a trocas nas unidades de controle de voo, sendo mais preciso no reconhecimento e ataque ao alvo.