Familiares fazem apelo ao Itamaraty 10 dias após brasileiro sumir no Peru

Cada minuto perdido reduz as chances de um desfecho positivo, e não podemos permitir que a burocracia ou a falta de ação comprometam vidas

Carta aberta ao Itamaraty

Carta também foi enviada a autoridades peruanas. Ontem, o irmão de um dos peruanos desaparecidos no grupo com Edson enviou uma solicitação formal ao governo do estado de Ancash, onde a montanha fica localizada. Ele pediu apoio nas ações de busca com combustível para aeronaves e outros recursos logísticos. "Temos a convicção e esperança de que eles podem ser encontrados com vida", diz trecho do documento.

Itamaraty diz que acompanha o caso. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que "está em contato com a família do brasileiro" e com as autoridades locais, que coordenam os esforços de busca.

Relembre o caso

Edson e outros dois montanhistas peruanos sumiram durante uma expedição ao Nevado Artesonraju. O monte de 6.025 metros fica na Cordilheira Blanca, dentro do Parque Nacional Huascarán. Os três eram alunos do Centro de Estudos de Alta Montanha (Ceam), onde fazem curso de aspirante a guia da Federação Internacional de Associações de Guias de Montanha.

Eles deveriam ter retornado no domingo (1º), mas não dão notícias às suas famílias desde a quinta-feira (29), quando começaram a expedição. Equipes de salvamento foram ao local em busca do brasileiro e de Efraín Pretel Álonzo, da cidade de Huari, e Jesús Huerta Picón, de Caraz, mas a área é de difícil acesso.