Nasa nega vínculo com brasileira que postou que fará voo espacial em 2029

Laysa afirmou que foi selecionada para "se tornar astronauta de carreira" para atuar em voos espaciais. Na publicação feita no Instagram, a mineira conta que é "oficialmente astronauta da turma de 2025" e que, em 2029, realizará o suposto voo inaugural da Titans Space, comandado pelo astronauta veterano da Nasa Bill McArthur.

Fui selecionada para me tornar astronauta de carreira, atuando em voos espaciais tripulados para estações espaciais privadas, e para futuras missões tripuladas à Lua e para Marte. Sou oficialmente astronauta da turma de 2025 e farei parte do voo inaugural da Titans Space

Laysa, em post no instagram

Em 2022, a brasileira havia dito ter concluído treinamento de astronauta pela Nasa. Ela também afirma fazer mestrado na Universidade Columbia, mas a universidade não localizou registros com o nome da mineira em cursos da instituição.

Segundo a Nasa, a formação para astronauta requer título de mestre em uma área STEM, incluindo engenharia, ciências biológicas, ciências físicas, ciência da computação ou matemática. Conforme o LinkedIn de Laysa, ela estaria fazendo mestrado em Aplicação de Computação e Física Quântica, em Nova York.

Assessoria de imprensa de Laysa disse que a brasileira "nunca disse fazer parte da Nasa". Em nota enviada ao UOL, jovem foi "selecionada pela Titans Space para se tornar astronauta de carreira, com previsão de atuação em voos espaciais tripulados para estações espaciais privadas e futuras missões à Lua e Marte" e o "único vínculo indireto com a Nasa é a participação do veterano astronauta Bill McArthur como comandante da missão". De acordo com a assessoria da brasileira, a participação de Laysa no voo espacial foi confirmada pelo representante da empresa, Neal Lachman, que também informou que o site da Titans Space está desatualizado.

O UOL procurou a empresa Titans Space, porém ainda não obteve retorno. Assim que houver, a reportagem será atualizada.