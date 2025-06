Polícia de LA inicia prisões em massa após decreto de toque de recolher

10.jun.2025 - Policiais fecham as pontes e o acesso a uma rodovia devido ao toque de recolher em Los Angeles Imagem: Apu GOMES / AFP

Pelo menos 25 pessoas já foram presas após toque de recolher. A medida foi determinada apenas para o centro da cidade, uma área de 2,6 quilômetros quadrados. Segundo o decreto, que passou a valer ontem, ''qualquer pessoa que continuar envolvida em reuniões ilegais e atividades criminosas será detida e presa''. A prefeita afirmou que o objetivo é deter pessoas ''mal-intencionadas'', que estão se aproveitando da escalada caótica do presidente Donald Trump durante os protestos.

Polícia diz que já realizou cerca de 300 prisões desde o início dos protestos. Depois do toque de recolher, os agentes se deslocaram pelas regiões centrais, disparando balas de borracha para tentar dispensar a multidão. De acordo com o Los Angeles Times, 25 pessoas foram presas.

Entenda o caso

Polícia detém manifestante que bloqueava a entrada da garagem do Edifício Federal de Los Angeles após várias detenções pelo Serviço de Imigração e Alfândega Imagem: Daniel Cole/Reuters

Na sexta-feira, manifestantes foram às ruas da Califórnia em reação às políticas de imigração de Trump. Após o governo do republicano determinar a meta de prender 3.000 estrangeiros por dia e expandir as operações dos agentes de imigração para além dos bairros mais perigosos do país, a população decidiu começar uma série de protestos. Eles já seguem para o quinto dia consecutivo.