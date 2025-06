Quem é o governador que bate de frente com Trump sobre protestos em LA

Newsom também entrou em embate com Elon Musk, o bilionário ex-aliado de Donald Trump. Após o democrata aprovar uma lei que proibia escolas de obrigar os professores e funcionários a revelarem a identidade, expressão de gênero ou orientação sexual de alunos sem o consentimento destes, Musk decidiu tirar as sedes da SpaceX e do X do estado e as moveu para o Texas.

Governador da Califórnia pode ser candidato a presidente em 2028

Newsom estaria cotado para disputar a presidência em 2028 pelo partido Democrata. Desta forma, as ambições políticas de ambos podem intensificar essa "queda de braço".

Nos últimos dias, Newsom e Trump voltaram a se enfrentar. O democrata repudiou a decisão do republicano de enviar soldados da Guarda Nacional à cidade de Los Angeles para conter protestos contra a expulsão de migrantes ilegais. O governo da Califórnia acionou a justiça contra a determinação da Casa Branca.

Newsom acusou Trump pela violência em Los Angeles. Em sua conta no X, o governador afirmou que as forças policiais locais não precisavam de ajuda. "Trump enviou tropas de qualquer maneira — para fabricar caos e violência", disse o governador. O governador também afirmou que agora a Califórnia precisa de mais força policial "para limpar a bagunça de Trump".

O presidente dos EUA, por sua vez, criticou o trabalho do governador e sugeriu que apoiaria a prisão de Newsom. No último sábado (7), o "czar da fronteira" dos EUA, Tom Homan, ameaçou prender qualquer pessoa que obstruísse os esforços de fiscalização da imigração no Estado, incluindo Newsom. O governador desafiou Homan a "acabar logo com isso". Questionado sobre o assunto, Trump afirmou que "o faria".