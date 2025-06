Senador baleado na Colômbia tem melhora, mas segue em estado crítico

Legislação colombiana estabelece a responsabilidade penal a partir dos 14 anos. No entanto, a privação de liberdade ocorre apenas aos maiores de 16 anos, exceto em casos de homicídio doloso, sequestro e extorsão.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deslocou ao menos 100 profissionais de "todas as inteligências" para investigar quem ordenou o atentado. "Nenhum recurso deve ser poupado, nem um único peso ou um único momento de energia, para encontrar o cérebro. Onde quer que eles vivam, seja na Colômbia ou no exterior", disse o presidente.

Uma recompensa de 3 bilhões de pesos colombianos (cerca de R$ 4 milhões) também foi oferecida em troca de informações sobre os responsáveis pelo atentado. A medida foi determinada pelo ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Santos.

Uribe é neto do ex-presidente Julio César Uribe. Ele é um dos maiores críticos do presidente colombiano Gustavo Petro, especialmente em relação à deterioração da situação de segurança no país.