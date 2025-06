Air India confirma 241 mortos; número oficial depende de DNA, diz ministro

Ministro diz que número oficial de mortos será divulgado apenas após término dos testes de DNA. Amit Shah, ministro do interior do país, disse em comunicado que os testes estão em andamento. "Em nome do governo da Índia, do governo de Gujarat e do primeiro-ministro, expresso profundas condolências", diz a declaração.

A polícia de Ahmedabad revisou o número de mortos para "mais de 240", entre pessoas que estavam no avião e atingidos. As autoridades locais chegaram a divulgar anteriormente que seriam 294 mortos, mas revisaram o número para baixo. A comissária da polícia Vidhi Chaudhary disse à Reuters que o número anterior incluía parte de corpos contabilizados duas vezes. Ao menos 19 pessoas teriam morrido em solo após a queda, disse Chaudhary, segundo a agência AFP.

A maioria dos corpos foi carbonizada e estão irreconhecíveis, comunicou Chaudhary. Preparativos para a coleta de amostras de DNA estão em andamento para ajudar na identificação das vítimas, informou Dhananjay Dwivedi, alto funcionário do estado, à AP.

