Saconi: No Brasil, 4 aéreas operaram modelo de avião que caiu na Índia

Quatro companhias aéreas operaram em abril de 2025 o mesmo modelo de avião, o Boeing 787-8, que caiu na Índia e matou pelo menos 204 pessoas, afirmou o colunista Alexandre Saconi no UOL News, do Canal UOL. Os dados foram levantados junto ao banco de dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) de voos realizados no Brasil.

Em abril de 2025, as empresas que operaram essa aeronave foram: Aeroméxico, Avianca, Air Europa e American Airlines. Mas deixando claro: não é que opera que se põe em risco. Primeiro, a gente precisa entender as causas e os motivos do acidente [na Índia]. Alexandre Saconi, colunista do UOL

O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. Ele caiu minutos depois de decolar da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia. Havia 242 passageiros e tripulantes a bordo, segundo a companhia aérea. Um passageiro foi achado vivo dentro da aeronave e 204 corpos foram recuperados até o momento, informou a polícia local. Ainda não há informações sobre número exato de mortos e feridos.