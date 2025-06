Avião com 242 pessoas cai após decolagem na Índia; destino era Londres

Um avião com mais de 242 pessoas a bordo caiu perto do aeroporto na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, informou a polícia local hoje.

O que aconteceu

O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. Havia 242 passageiros e tripulantes a bordo, segundo a companhia aérea. Ainda não há informações sobre número de mortos e feridos.

A aeronave estava com 169 indianos, 53 britânicos, 1 canadense e 7 portugueses, esclareceu a Air India. Pelo menos dez dos ocupantes da aeronave eram tripulantes. A empresa fez uma publicação na rede social X cerca de uma hora após o acidente.