Avião que caiu na Índia ficou menos de 5 minutos no ar

Boeing disse que tomou conhecimento do acidente. Em sua primeira mensagem oficial após a queda do avião, a companhia afirmou que está "coletando informações" sobre o assunto.

Primeiro-ministro do Reino Unido e Rei Charles foram informados sobre o acidente. Keir Starmer disse que as cenas da queda do avião são "devastadoras" e que acompanha as informações sobre o acidente. O Palácio de Buckingham afirmou que o monarca está sendo atualizado sobre o caso.

* com Reuters