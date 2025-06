Avião que caiu na Índia declarou 'mayday'; o que significa a expressão?

Há diferentes níveis de alerta no rádio. Um nível abaixo do "mayday" é o chamado "pan-pan" — do francês panne, que significa pane ou falha e é usado quando há uma situação de urgência, mas que ainda não configura emergência iminente. Por exemplo: uma falha de motor que permite o voo controlado, ou um problema de saúde grave a bordo, mas com condições estáveis. O "pan-pan" também deve ser repetido três vezes e seguido da identificação da aeronave.

O uso do "mayday" mobiliza instantaneamente os protocolos de socorro, prioridade de pouso e comunicação exclusiva com o controle de tráfego. A repetição tripla evita ambiguidades em transmissões de rádio com ruído ou interferência. O sistema de comunicação é padronizado em todo o mundo, e há registros de áudios reais em que pilotos alternam entre "pan-pan" e "mayday" conforme o agravamento da situação durante o voo.

No caso desta queda, o alerta foi emitido segundos antes do desaparecimento da aeronave dos radares. Isso indica que a tripulação conseguiu iniciar o protocolo de emergência, o que poderá ajudar na investigação das causas do acidente. A Air India, companhia responsável pelo voo, confirmou que as caixas-pretas já foram localizadas e serão analisadas pelas autoridades.

O voo AI117 decolou às 4h12 (horário local) do aeroporto internacional Chhatrapati Shivaji, em Mumbai. O destino era o aeroporto de Gatwick, em Londres, com previsão de chegada por volta das 9h40 (horário britânico). Entre os passageiros a bordo, estavam 53 britânicos, segundo a agência Reuters.

A queda ocorreu em uma área rural nos arredores da cidade de Navi Mumbai, no oeste do país. Equipes de resgate foram mobilizadas rapidamente, e as causas do acidente ainda estão sob investigação.

*Com matérias publicadas em 22/01/2024 e 31/08/2018.