Itamaraty confirma volta ao Brasil de ativista detido em Israel

Thiago Ávila foi detido por Israel ao tentar furar o bloqueio à Faixa de Gaza a bordo do barco Madleen, interceptado em águas internacionais. A embarcação integrava a Freedom Flotilla Coalition e transportava ajuda humanitária com arroz e medicamentos. Junto com Thiago estavam a ativista sueca Greta Thunberg e outros 10 passageiros. O governo brasileiro exigiu a libertação imediata da tripulação.

A mulher do ativista, Lara, chegou a divulgar apelo público por sua libertação. "Nós precisamos da ajuda de vocês, que cobrem parlamentares, o Itamaraty, o governo brasileiro", disse. Ela e Thiago são pais de Teresa, de 1 ano.

9.jun.2025 - Foto mostra o barco 'Madleen' aproximando do porto de Ashdod após ser interceptado por Israel Imagem: Jack GUEZ / AFP

A pequena quantidade de ajuda no iate que não foi consumida pelas 'celebridades' será transferida para Gaza pelos canais humanitários reais

Governo de Israel, em nota

Barco entrou no porto de Ashdod escoltado por duas embarcações da marinha israelense. Ao desembarcar, os 12 tripulantes foram submetidos a exames "para garantir que estejam bem de saúde".

O veleiro da Coalizão da Flotilha da Liberdade, um movimento internacional não violento de solidariedade com os palestinos, partiu da Itália no dia 1º de junho. Após uma escala no Egito, a embarcação se aproximou da costa de Gaza.