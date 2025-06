Buscas por brasileiro desaparecido no Peru há 14 dias são suspensas

As autoridades do Peru anunciaram a suspensão das buscas pelo montanhista e fotógrafo brasileiro Edson Vandeira, de 36 anos, desaparecido há 14 dias durante uma escalada no país.

O que aconteceu

Suspensão temporária dos trabalhos se deu devido a "condições climáticas adversas e instáveis na região". Informe foi publicado ontem pela Associação de Guias de Montanha do Peru, em decisão tomada para garantir a segurança da equipe de resgate.

Atividades devem ser retomadas "em aproximadamente 20 dias, assim que as condições climáticas permitirem a continuidade dos trabalhos". A associação ainda reafirmou seu compromisso com o resgate, "agindo com a preparação e a solidariedade que esta situação exige".