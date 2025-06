Tráfico humano atrai com falsas promessa de emprego; como se proteger?

Evite viajar sozinho para regiões de risco com promessas vagas;

Consulte canais oficiais, como o Itamaraty, antes de aceitar vagas no exterior.

Relembre o caso

Vítima foi submetida à exploração sexual por integrantes da organização criminosa. A pernambucana estava em cárcere privado em um hotel no sudeste asiático.

Brasileira foi localizada após PF receber uma denúncia. A vítima teve seu nome incluído na lista de difusão azul da Interpol, o que possibilitou sua localização e resgate.

Criminosos aliciavam jovens brasileiras com falsas promessas de emprego. As investigações da polícia apontam que o grupo criminoso é composto majoritariamente por cidadãos chineses legalmente estabelecidos no Brasil. Eles prometiam empregos no estado de Karen, onde estão sendo erguidos, nos últimos anos, empreendimentos comerciais como hotéis e cassinos.