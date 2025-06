Trevisan: Trump dá tiro no pé com caos em LA e ajuda 'novo líder democrata'

O presidente americano, Donald Trump, deu um tiro no próprio pé ao instigar manifestações de imigrantes, em Los Angeles (EUA), e pode ajudar a criar um novo líder democrata para as próprias eleições, avaliou o professor Leonardo Trevisan durante o UOL News, do Canal UOL.

Tem uma expressão bem nossa que pode vir junto com essa 'malandragem' do Trump: 'tiro no pé'. O que ele produziu foi exatamente isso. Ele conseguiu estabelecer uma liderança democrata, com pensamento moderado, em um estado que é fortemente democrata, dando um sinal de recuperação de identidade política. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais

Os distúrbios começaram no último fim de semana na região de Los Angeles entre imigrantes e as forças de ordem. Os manifestantes foram às ruas em protesto contra a política imigratória de Trump. A Casa Branca reagiu de forma polêmica e anunciou o envio de 2.000 soldados para a Califórnia.