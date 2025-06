Empresa aérea indiana indenizará famílias das vítimas em R$ 643 mil

O grupo indiano Tata, responsável pelo avião Boeing 787-8 que caiu hoje perto do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, na cidade de Ahmedabad, no oeste do país, divulgou uma nota dizendo que indenizará familiares das vítimas em 10 milhões de rupias, o equivalente a R$ 643 mil.

O que aconteceu

Além do dinheiro, empresa prometeu custear tratamentos médicos de feridos e apoiar ra econstrução do albergue da BJ Medical. O local foi atingido pela aeronave no acidente. O presidente do grupo, Natarajan Chandrasekaran, assinou o comunicado.

Companhia vai "apoiar as famílias e comunidades afetadas neste período inimaginável", diz o texto. Em uma nota anterior, a empresa havia dito que está ajudando "as equipes de resposta a emergências no local e fornecendo todo o apoio e cuidados necessários aos afetados."