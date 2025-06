EUA e Reino Unido enviarão investigadores à Índia após queda de avião

Os EUA e o Reino Unido anunciaram o envio de equipes especializadas à Índia para colaborar na investigação do acidente aéreo com o Boeing 787-8, que caiu hoje perto do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, na cidade de Ahmedabad, no oeste do país.

O que aconteceu

Tanto os EUA e o Reino Unido quanto a Índia são signatários do tratado da ONU que garante esse tipo de colaboração. A Convenção sobre Aviação Civil Internacional, também conhecida como Convenção de Chicago, foi assinada em 1944 para estabelecer as bases do direito aeronáutico internacional.

Apesar de nenhum passageiro ou tripulante da aeronave ser norte-americano, a Boeing, fabricante do avião, é. O NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, na sigla em inglês), dos EUA, destacou em comunicado que todas as informações sobre a investigação serão fornecidas apenas pelo governo indiano.