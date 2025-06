Ex-ministro da Índia está entre passageiros de avião que caiu após decolar

O ex-chefe do Conselho de Ministros do governo indiano Vijay Rupani está na lista de passageiros do avião com mais de 242 pessoas que caiu hoje na cidade de Ahmedabad, na Índia. Não há indícios de sobreviventes.

O que aconteceu

Ainda não se sabe qual seu estado de saúde. Até o momento, mais de 100 corpos foram retirados dos escombros, segundo socorristas. O ministro da Saúde da Índia, Jagat Prakash Nadda, informou que ''há muitas pessoas mortas'' e tem preparado os hospitais para receber feridos.

A imprensa indiana divulgou o ticket de voo de Rupani. Em uma consulta no site da Air India, o UOL também encontrou o sobrenome do homem entre os que decolavam na aeronave. Autoridades do país, no entanto, ainda não falaram oficialmente sobre a presença dele.