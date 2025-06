Falha na propulsão pode ter causado queda de avião na Índia, diz perito

Uma falha no sistema de propulsão pode ter sido a causa da queda do avião na Índia, afirmou Celso Faria de Sousa, engenheiro aeronáutico e perito criminal, em entrevista à edição de hoje do UOL News.

O Boeing 787-8 da Air India tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres. Cerca de cinco minutos após decolar do aeroporto internacional de Sardar Vallabhbhai Patel, no oeste da Índia, o avião caiu em uma área de prédios e atingiu uma pousada para médicos. Havia 242 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Não há indícios de sobreviventes.