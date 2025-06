Israel bombardeia Irã: 'Ataque preciso e preventivo'

Atividades educacionais, aglomerações e idas ao trabalho, exceto em serviços essenciais, também estão proibidas. A determinação foi emitida pelo Comando da Frente Interna das FDI. Tzvika Tessler, do Comando da Frente Interna, disse ao Canal 12 que pode ocorrer um "ataque significativo com mísseis pesados", atingindo qualquer lugar do país, nas próximas horas.

Sirenes estão sendo ouvidas em todo o território, segundo o Times of Israel. Porém, Tessler disse que a intenção do ruído era alertar os israelenses que o país está prestes a entrar em "uma nova situação". Até 21h40, nenhum ataque havia sido lançado contra o país. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, convocou o seu gabinete de segurança.

Casa Branca nega relação com o ataque

A Casa Branca afirmou que não esteve envolvida nos ataques. Mais cedo, Donald Trump reconheceu que Israel poderia atacar o Irã, mas havia solicitado que isso só ocorresse caso as negociações entre Teerã e Washington fracassassem.

O governo americano havia agendado uma reunião para o fim de semana com o Irã e a possibilidade de um acordo era real. Mas, para Israel, existia um risco real de que Teerã desenvolvesse uma tecnologia suficiente para se armas no curto prazo.

Os ataques ocorrem ainda no dia em que a Agência Internacional de Energia Atômica constatou que o Irã havia violado seus compromissos de não realizar enriquecimento nuclear.