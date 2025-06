Lista de passageiros a bordo do avião que caiu é divulgada; veja nomes

Havia a bordo, também, 10 tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas. Após o anúncio sobre o acidente, a companhia aérea atualizou sua foto para uma imagem preta nas redes, sinalizando luto.

12.jun.2025 - Corpo de vítima de acidente aéreo na Índia é retirado de escombros Imagem: REUTERS/Amit Dave

Ex-chefe do Conselho de Ministros do governo indiano Vijay Rupani está na lista de passageiros. O ex-ministro, membro do Partido Bharatiya Janata, voltaria para Londres no dia 30 de junho e voava na classe executiva, ainda segundo a imprensa indiana.

Acidente ocorreu durante a decolagem do avião. Imagens circulando nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo aos céus próximo ao aeroporto. Segundo os registros, a aeronave iniciou a decolagem às 13h38 (5h08 no horário de Brasília) e caiu cinco minutos depois.

Ainda não há confirmações sobre número exato de mortos e feridos. Um passageiro foi encontrado vivo dentro da aeronave e 204 corpos foram recuperados até o momento, informou a polícia local (leia mais aqui).

Veja lista de passageiros

1. A. Amin