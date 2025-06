Corpo de brasileiro que caiu em rio em Portugal é achado 8 dias depois

O corpo do adolescente brasileiro que se afogou no Rio Douro, no Porto, norte de Portugal, foi encontrado pelas autoridades marítimas portuguesas e resgatado oito dias após o afogamento.

O que aconteceu

O adolescente havia pulado da ponte Dom Luís 1º, no Porto, com outros dois colegas de sala em 30 de maio. Comunicado informando ter localizado o corpo de Heitor Silva, de 17 anos, foi emitido na manhã de sábado.

Corpo foi encontrado após um alerta feito pelo número de emergência. Segundo a Autoridade Marítima Nacional, na ligação, foi informado que um cadáver flutuava próximo à ponte da Arrábida, cerca de 1,7 km do local do incidente.