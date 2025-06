Novo vídeo mostra decolagem e queda de avião na Índia; 242 pessoas a bordo

Aeronave caiu em área de prédios e atingiu uma pousada para médicos. O ponto da queda, segundo a BBC, fica perto do Hospital Civil de Ahmedabad. Uma imagem divulgada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra que a parte da cauda do avião ficou "presa" no edifício.

Vítimas em solo precisaram pular de janela para se salvar, diz testemunha. À BBC, a mãe de um médico que estava na hospedaria atingida falou que o filho pulou do segundo andar para fugir do incêndio causado pela colisão. A política local Darshna Vaghela também disse que ajudou médicos a saírem das suas acomodações após o acidente. Ambulâncias foram enviadas para socorro de vítimas e ruas perto do aeroporto foram bloqueadas.

12.jun.2025 - Imagem publicada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra avião após atingir prédio em acidente Imagem: @CISFHQrs/X

Ao menos cinco mortos estavam em solo, explicaram autoridades locais. Segundo a reitora da Universidade Médica B.J, Minakshi Parikh, mais de 50 estudantes almoçavam no momento em que o local foi atingido e cinco alunos que estavam no prédio morreram. "A maioria deles escapou, mas 10 ou 12 ficaram presos no fogo. A fumaça era muito densa", explicou a médica à imprensa local. Segundo a Federação de Médicos da Índia, há dezenas de estudantes de medicina internados e dois deles estão na UTI.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

Sinal da aeronave foi perdido quando ela atingiu 625 pés (cerca de 190 metros de altura). Segundo a plataforma de monitoramento FlightRadar24, o avião passou menos de um minuto voando após a decolagem, segundo o registro da plataforma. O aeroporto foi fechado imediatamente após o acidente, mas voltou a funcionar no fim do dia.