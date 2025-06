EUA: Dezenas de pacientes vivos quase tiveram órgãos retirados para doação

Uma investigação federal revelou que dezenas de pacientes nos EUA apresentavam sinais de consciência momentos antes de terem seus órgãos retirados. Em um dos casos, um homem despertou pouco antes de os aparelhos serem desligados. As informações são do jornal americano The New York Times.

O que aconteceu

Homem despertou antes de doação de órgãos em hospital no Kentucky (EUA). Incidente ocorreu há quatro anos, mas investigação federal trouxe à tona. Naquele ano, o paciente em questão começou a chorar, encolher as pernas e balançar a cabeça pouco antes de ter seus aparelhos desligados, mas ainda assim os médicos queriam continuar com o procedimento de doação de órgãos, de acordo com o jornal.

Dezenas de outros doadores em potencial teriam sofrido o mesmo. A investigação analisou cerca de 350 casos em que os planos de remoção de órgãos foram cancelados, todos no estado do Kentucky, nos últimos quatro anos. A conclusão mostrou que em 73 dos casos, os médicos deveriam ter parado o procedimento antes, porque os pacientes tinham altos níveis de consciência ou de melhora.