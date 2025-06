Avião que caiu na Índia atingiu refeitório e matou ao menos cinco em solo

Algumas das vítimas foram retiradas de dentro dos seus dormitórios. À imprensa local, a política Darshna Vaghela afirmou que muitas pessoas se mobilizaram para socorrer os feridos em solo após o acidente.

Cerca de 50 pessoas que estavam na hospedaria - entre estudantes e parentes deles - foram hospitalizadas. Segundo a Federação de Médicos da Índia, cinco alunos são considerados desaparecidos e dois estão na UTI.

Local atingido tem 94 flats e só recebe alunos homens. A B.J. Medical College, dona das instalações, explicou que os hostels são divididos por gênero. Além de quartos e do refeitório, há bibliotecas, espaço de recreação e uma cafeteria na hospedaria.

Local do acidente fica perto do Hospital Civil de Ahmedabad. Uma imagem divulgada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra que a parte da cauda do avião ficou "presa" no edifício.

Ambulâncias foram enviadas para socorro de vítimas e ruas perto do aeroporto foram bloqueadas. À BBC, a mãe de um médico que estava na hospedaria atingida falou que o filho pulou do segundo andar para se salvar.

Acidente foi logo após a decolagem