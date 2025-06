Político, empresários e médicos: as vítimas da queda de avião na Índia

O ex-chefe do Conselho de Ministros do governo indiano Vijay Rupani está na lista de passageiros do avião que caiu. A sua morte foi confirmada pela presidente da Índia, Draupadi Murmu. Rupani foi ministro-chefe de Gurajat por dois mandatos. Membro do Partido Bharatiya Janata, ele esteve no cargo de 7 de agosto de 2016 a 11 de setembro de 2021, quando renunciou e foi sucedido por Bhupendra Patel.

Vijay Rupani, ex-ministro da Índia Imagem: Reprodução / Redes Sociais

O casal britânico Fiongal Greenlaw e Jamie Meek postou um vídeo no aeroporto pouco antes de embarcar. Fiongal era o fundador da The Wellness Foundry, uma empresa voltada para o bem-estar espiritual, enquanto seu parceiro, Jamie, atuava como diretor e chefe de eventos.

12.jun.2025 - Fiongal Greenlaw e Jamie Meek em vídeo publicado nas redes sociais da The Wellness Foundry Imagem: Reprodução/Instagram @wellnessfoundry

O casal de médicos Prateek Joshi e Komi Vyas estava no voo ao lado dos três filhos. Vyas havia pedido demissão do emprego em um hospital indiano para se juntar ao marido, Joshi, em Londres, segundo informações da ITV.