'Milagre', diz irmão de sobrevivente de queda de avião na Índia

A família de Vishwash está na Inglaterra, mas explicou que amigos buscam por respostas na Índia. Segundo Naya, eles aguardavam por notícias do lado de fora do hospital para onde vítimas foram levadas, sem informações até o fim da tarde de hoje. Os familiares haviam viajado para a Índia para resolver "questões pessoais" e estavam voando de volta para suas famílias.

Maioria dos parentes aguardava por notícias do lado de fora do hospital. Eles alegaram falta de informação por parte das autoridades e dúvidas sobre se os familiares dentro da aeronave tinham sobrevivido. "Não estão deixando a gente entrar [no hospital]. Minha irmã e meu cunhado estavam dentro do avião, a caminho de Londres, para ver a filha", afirmou um dos homens presentes no local à agência Asian News International.

Familiares de passageiros de avião que caiu na Índia se desesperam do lado de fora do hospital de Ahmedabad Imagem: REUTERS/Amit Dave

Pais de comissária de bordo também reclamaram da falta de informações. "A Air India ainda não falou conosco até agora. Temos esperanças de que ela esteja viva. Ela é a minha filha do meio", afirmou Kongrailatpam Nandesh ao ANI.

Outro homem foi até o local após descobrir que o voo que caiu era o dos sogros. Os dois estavam a caminho da Inglaterra para encontrar uma das filhas.