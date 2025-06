Temor de ataque de Israel ao Irã eleva tensão no Oriente Médio

Morre Brian Wilson, líder dos Beach Boys

Morreu aos 82 anos o músico Brian Wilson, fundador, líder e principal compositor dos Beach Boys, uma das bandas americanas de música pop mais populares dos Estados Unidos nos anos 60.

O anúncio foi feito pela família em postagem no Instagram, sem informação sobre onde, quando ou a causa da morte.

Diagnosticado com um "transtorno neurocognitivo grave", Wilson estava sob curatela de seus representantes comerciais desde a morte de sua mulher, Melinda, em 2024.

Durante o auge, entre 1962 a 1966, o grupo teve 13 músicas no Top 10 dos EUA, incluindo três que chegaram ao primeiro lugar: 'I Get Around', 'Help Me, Rhonda' e 'Good Vibrations'.

Também de 1966, o álbum 'Pet Sounds', eleito duas vezes como o segundo melhor disco da história pela revista americana Rolling Stones, concentrada na cobertura da música popular em inglês.