Turistas postaram vídeo no aeroporto antes de embarcarem em avião que caiu

Fiongal Greenlaw e Jamie Meek estão na lista de passageiros do voo que foi divulgada pela imprensa indiana. O UOL tenta contato com a The Wellness Foundry para confirmar a informação.

Além do casal, outras 240 pessoas estavam no voo. Dentre os passageiros, 169 eram indianos, 53 britânicos, 1 canadense e 7 portugueses. Além deles, estavam no avião dez tripulantes e dois pilotos, segundo a agência de aviação indiana. Ainda não há informações sobre número exato de mortos e feridos.

O Boeing 787-8 Dreamline da Air India decolou de Ahmedabad às 13h38 (horário local, 5h08 em Brasília) de hoje. Ele caiu cinco minutos depois, às 13h43 (5h13 em Brasília), segundo um comunicado divulgado pelo jornal India Today.

12.jun.2025 - Fumaça é vista no horizonte após queda de avião na Índia Imagem: Reprodução de redes sociais

Aeronave caiu em área de prédios e atingiu uma pousada para médicos. O ponto da queda, segundo a BBC, fica perto do Hospital Civil de Ahmedabad. Uma imagem divulgada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra que a parte da cauda do avião ficou "presa" no edifício.

Ao menos cinco mortos estavam em solo, explicaram autoridades locais. Segundo a reitora da Universidade Médica B.J, Minakshi Parikh, mais de 50 estudantes almoçavam no momento em que o local foi atingido e cinco alunos que estavam no prédio morreram. "A maioria deles escapou, mas 10 ou 12 ficaram presos no fogo. A fumaça era muito densa", explicou a médica à imprensa local.