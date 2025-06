Rússia, Venezuela, Hamas e Hezbollah: quem são os aliados do Irã?

Rússia quer mediar conflito. Putin conversou com o presidente do Irã, Masud Pezeshkian, e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao telefone depois dos bombardeios.

Aliados russos podem tomar partido

A Venezuela, além de aliada da Rússia, tem se aproximado do Irã. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou no fim do ano passado a abertura de uma nova etapa na "poderosa aliança" entre os países, com a assinatura de 80 acordos. As nações cooperam em assuntos relacionados a petróleo e transferência de tecnologias, por exemplo, e na reação a sanções norte-americanos. Assim como Cuba, a Venezuela emitiu um comunicado condenando o ataque israelense de ontem.

Outro potencial apoio ao Irã pode vir da Coreia do Norte. O país é aliado de Moscou desde a Guerra da Coreia, na década de 1950, e reconhece a soberania russa em regiões invadidas na Ucrânia. Na última quarta-feira, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, chamou Putin de "querido camarada" e disse que seu país permanecerá sempre ao lado de Moscou.

Organizações paramilitares são apoiadas pelo Irã e devem retribuir

Teerã apoia Hamas e Hezbollah. Em outubro do ano passado, o Irã retaliou bombardeios israelenses que mataram chefes do Hamas e do Hezbollah. A resposta se deu com o lançamento de cerca de 200 mísseis em território israelense. Além do apoio militar, o país também oferece ajuda financeira às milícias.