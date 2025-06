Ataques entre Israel e Irã repercutem entre líderes: 'escalada perigosa'

Rússia também desaprovou os ataques. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado por agências de notícias russas, acrescentou que o presidente Vladimir Putin está sendo "informado em tempo real" sobre os acontecimentos.

A China disse estar preocupada com as ''graves consequências que esta iniciativa pode ter''. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores falou ainda que o país se opõe a "qualquer violação da soberania, segurança e integridade territorial do Irã".

Israel atacou o Irã na noite de ontem

Ataque de Israel matou os chefes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária do Irã. As mortes dos generais Mohammad Bagheri e Hossein Salami foram confirmadas pela TV estatal do Irã. A Guarda Revolucionária iraniana, que era liderada por Salami, é o grupo mais poderoso no Exército do país e foi criada depois da Revolução Islâmica de 1979. O Irã também confirmou as mortes dos cientistas nucleares Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoon Abbasi.

Israel disse na madrugada de hoje (horário local) que completou o "ataque inicial" contra o Irã, sem detalhar se fará novas fases. As FDI (Forças de Defesa de Israel) afirmaram que a operação, nomeada de "Leão em Ascensão", foi contra "dezena de alvos militares" e instalações nucleares relacionados ao programa nuclear do Irã.

"As FDI estão prontas para continuar a agir conforme necessário", disseram. Eles alegam que o Irã teria urânio enriquecido para fazer 15 bombas nucleares em poucos dias e precisaram atuar contra a "ameaça iminente". "Armas de destruição em massa nas mãos do regime iraniano representam uma ameaça existencial a Israel e uma ameaça significativa ao mundo em geral. Israel não permitirá."