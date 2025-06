Autoridade manda Air India fazer inspeções em aeronaves após acidente aéreo

Companhia diz que o único sobrevivente foi levado a um hospital. O nome não foi divulgado pela empresa, que afirmou apenas que ele é um britânico de origem indiana. Porém, a relação da aeronave divulgada pelas autoridades indianas indicam que quem estava na cadeira 11A era Vishwash Kumar Ramesh.

Ministro diz que número oficial de mortos será divulgado apenas após término dos testes de DNA. Amit Shah, ministro do interior do país, disse em comunicado que os testes estão em andamento. "Em nome do governo da Índia, do governo de Gujarat e do primeiro-ministro, expresso profundas condolências", diz a declaração.

A polícia de Ahmedabad revisou o número de mortos para "mais de 240", entre pessoas que estavam no avião e atingidos. As autoridades locais chegaram a divulgar anteriormente que seriam 294 mortos, mas revisaram o número para baixo. A comissária da polícia Vidhi Chaudhary disse à Reuters que o número anterior incluía parte de corpos contabilizados duas vezes. Ao menos 19 pessoas teriam morrido em solo após a queda, disse Chaudhary, segundo a agência AFP.

A maioria dos corpos, carbonizada, está irreconhecível, comunicou Chaudhary. Familiares aguardam a identificação das vítimas na porta do Hospital Civil em Ahmedabad. O primo de uma tripulante disse à BBC Internacional que estava tentando informações há horas, mas sem sucesso. "Desde que os corpos começaram a chegar, estamos examinando. Estamos exaustos. Perdemos a noção do tempo", disse um médico do hospital.

A aeronave estava com 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, esclareceu a Air India. Dez tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas, também estavam no avião. Após o anúncio sobre o acidente, a companhia aérea atualizou sua foto para uma imagem preta nas redes, sinalizando luto. Onze dos passageiros eram crianças, segundo o ministro da Aviação Civil Murlidhar Mohol.