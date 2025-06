Perseguida no Brasil, candomblecista consegue direito a pedir asilo nos EUA

Corte afirmou que caso fosse obrigada a retornar ao Brasil, a candomblecista poderia correr risco de morte. A decisão estabelece que o Conselho de Imigração reavalie o caso, e considere o contexto de violência e perseguição enfrentado por praticantes de religiões de matriz africana no Brasil. O reconhecimento dessa perseguição é essencial para a aprovação do direito ao asilo.

Advogado de Silvana disse que ela está muito feliz com a decisão. José Vergara explicou que o processo de asilo por si só não é fácil, ainda mais quando o pedido inicial é negado, fazendo necessária uma apelação. Ele destaca também que a atual "situação política para o imigrante" nos EUA, torna o processo ainda mais desafiador.

"Com a presente situação política aqui nos EUA, ela estava com muito medo de ser deportada" disse o advogado, José Vergara.

Mesmo que o processo ainda esteja em andamento, a decisão do Conselho de Apelações de Imigração favorece o caso da brasileira. Atualmente, ela vive na Califórnia com o marido e um filho de 9 anos. Seus outros dois filhos permanecem com a avó materna no Brasil.

Decisão vem mais de 10 anos após o assassinato do pai de Silvana

A brasileira praticava sua religião "em segredo" e "escondida" devido ao medo de violência, afirmou o tribunal. Praticante do Candomblé há mais de 20 anos, ela afirmou que muitos candomblecistas em sua vizinhança mantinham sua identidade religiosa confidencial. Em 2010, seu pai foi assassinado durante uma invasão à sua residência. Na ocasião, os agressores os chamaram de "bruxos" e "feiticeiros". Após o crime, seus filhos também foram discriminados na escola e ameaças foram pichadas no muro de sua residência.