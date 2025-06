Governo italiano recebeu pedido para extradição de Zambelli, diz embaixador

A parlamentar e aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, no início de junho, que viajou para os Estados Unidos, mesmo condenada pelo STF a dez anos de prisão por mandar invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Horas depois da fuga, a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu a prisão preventiva da deputada.

Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido da PGR e determinou a prisão de Zambelli. O magistrado solicitou a inclusão do nome da parlamentar na lista de difusão vermelha da Interpol.

Em entrevista à rádio Auriverde, a deputada chegou a dizer que tinha planos de sair dos Estados Unidos e se estabelecer na Europa. Zambelli possui cidadania italiana.

A partir do momento que ela [Zambelli] entrou em território italiano, no dia 5 de junho, nós passamos a manter um diálogo constante, não só com as autoridades italianas do governo, mas também com os órgãos de polícia, que estão subordinados ao Ministério do Interior.

Mas, de fato, ainda não há informações sobre a localização concreta da deputada. As autoridades dão prosseguimento à investigação que se iniciou desde o dia em que ela entrou [na Itália], mas ainda não temos nada concreto sobre o seu paradeiro. Renato Mosca, embaixador do Brasil na Itália

Pesquisadora: Israel tira foco de Gaza ao abrir frente de combate com Irã

Ainda durante o UOL News, a professora e pesquisadora Isabelle Somma de Castro disse que o governo israelense de Benjamin Netanyahu tenta tirar o foco do massacre ocorrido na Faixa de Gaza, território palestino, ao atacar as instalações nucleares do Irã.