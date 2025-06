Caixa-preta do avião que caiu após decolagem na Índia é recuperada

A caixa-preta da aeronave da Air India que caiu ontem, na cidade de Ahmedabad, foi recuperada, informaram fontes policiais à agência Reuters e à imprensa indiana local.

O que aconteceu

Equipes encontraram uma das duas caixas-pretas do avião. Ela, que fica na parte traseira da aeronave, foi localizada no local da queda e guardada com segurança para ser analisada. Ainda não há informações de que a segunda tenha sido encontrada até o momento.

As caixas-pretas são gravadores de dados na aeronave e devem revelar o que aconteceu no acidente de ontem. Uma delas é o gravador de voz do cockpit, que captura as últimas horas de conversas entre a tripulação e sons internos do veículo. A outra é o gravador de dados de voo, que registra informações técnicas sobre o trajeto adotado pelo avião até a queda.