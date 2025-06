Porta quebrada, mão queimada: como sobrevivente conseguiu escapar de avião

Eram 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, esclareceu a Air India. Dez tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas, também estavam no avião.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

12.jun.2025 - Avião atingiu área de refeitório de estudantes de medicina no horário do almoço Imagem: ANI/X/Reprodução de vídeo

Voo atingiu o prédio de uma hospedaria para médicos. Segundo a reitora da Universidade Médica B.J, Minakshi Parikh, o avião atingiu um refeitório que tinha "entre 60 e 80 alunos" na pousada na hora do almoço. Um incêndio começou no local assim que o prédio foi atingido.

Air India confirmou 241 mortos na aeronave e outras 24 pessoas teria morrido no solo. Ministro indiano, porém, diz que número oficial de mortos será divulgado apenas após término dos testes de DNA. "Em nome do governo da Índia, do governo de Gujarat e do primeiro-ministro, expresso profundas condolências", diz a declaração de Amit Shah, ministro do interior do país.

A maioria dos corpos, carbonizada, está irreconhecível, comunicou Chaudhary. Familiares aguardam a identificação das vítimas na porta do Hospital Civil em Ahmedabad. O primo de uma tripulante disse à BBC Internacional que estava tentando informações há horas, mas sem sucesso. "Desde que os corpos começaram a chegar, estamos examinando. Estamos exaustos. Perdemos a noção do tempo", disse um médico do hospital.